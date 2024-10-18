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Экс-игрок НБА признался, что в Европе сдал 11 тестов на допинг

Экс-игрок НБА признался, что в Европе сдал 11 тестов на допинг
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Американский разыгрывающий израильского «Хапоэля» Патрик Беверли поделился подробностями своего пребывания в европейском клубе после ухода из Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Мне пришлось пройти 11 допинг-тестов. 11 допинг-тестов! Они сказали, что в первых десяти образцах было слишком много воды. Но, знаете, я только что завершил пост в Йом-Кипур. И да, я был на ногах до четырёх утра после игры в Иерусалиме.

Я добрался домой только около 5:14. Мне пришлось сдавать мочу 11 раз. У нас был рейс в восемь утра и игра на следующий день. Европейская атмосфера была веселой», — поделился Беверли в рамках собственного подкаста.

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