Экс-игрок НБА признался, что в Европе сдал 11 тестов на допинг

Американский разыгрывающий израильского «Хапоэля» Патрик Беверли поделился подробностями своего пребывания в европейском клубе после ухода из Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Мне пришлось пройти 11 допинг-тестов. 11 допинг-тестов! Они сказали, что в первых десяти образцах было слишком много воды. Но, знаете, я только что завершил пост в Йом-Кипур. И да, я был на ногах до четырёх утра после игры в Иерусалиме.

Я добрался домой только около 5:14. Мне пришлось сдавать мочу 11 раз. У нас был рейс в восемь утра и игра на следующий день. Европейская атмосфера была веселой», — поделился Беверли в рамках собственного подкаста.