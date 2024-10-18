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«Не участвует — староват». Тренер «Лейкерс» обозначил статус Леброна в предсезонном матче

«Не участвует — староват». Тренер «Лейкерс» обозначил статус Леброна в предсезонном матче
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик в забавной манере прокомментировал решение не задействовать звёздного лёгкого форварда и лидера команды Леброна Джеймса в предсезонном матче с «Финикс Санз», который состоится сегодня, в 5:00 мск.

НБА — предсезонные матчи
18 октября 2024, пятница. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Букер, Бил, Нуркич, Джонс, Дюрант
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл, Дэвис, Реддиш, Кристи, Ривз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не участвует — староват. Берём страничку из книги Попа [Грега Поповича]», — сказал Редик во время пресс-конференции.

В частности, наставник «озёрников» напомнил, что главный тренер «Сан-Антонио» Грег Попович часто предоставляет отдых своим опытным баскетболистам, чтобы сохранить их силы на более важные матчи.

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