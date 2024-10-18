Предсезонные матчи НБА-2024/2025: результаты от 18 октября
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Сегодня, 18 октября, прошёл очередной игровой день предсезонной подготовки в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На сегодня было запланировано семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.
- «Индиана Пэйсерс» — «Шарлотт Хорнетс» — 121:116 (ОТ).
- «Даллас Маверикс» — «Милуоки Бакс» — 109:84.
- «Миннесота Тимбервулвз» — «Денвер Наггетс» — 126:132.
- «Оклахома-Сити Тандер» — «Атланта Хоукс» — 104:99.
- «Хьюстон Рокетс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 129:107.
- «Финикс Санз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 122:128 (ОТ).
- «Лос-Анджелес Клипперс» — «Сакраменто Кингз» — 113:91.
НБА — предсезонные матчи
18 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
121 : 116
ОТ
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 18, Freeman - 15, Халибёртон - 14, Шиппард - 14, Матурин - 8, Нембард - 8, Макконнелл - 8, Уайзмен - 8, Суидер - 6, Джексон - 6, Сиакам - 6, Newton - 4, Несмит - 4, Уокер - 2, Топпин, Furphy, Джонсон, Джексон
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 20, Смит - 14, Диабате - 11, Ричардс - 10, Браун - 9, Джонсон - 8, Карри - 8, Salaun - 7, Уильямс - 6, Simpson - 6, Мартин - 5, Мицич - 5, Джайлс - 4, Болл - 3, Бриджес, Джеффрис, Уильямс, Грин, Манн, Гибсон
НБА — предсезонные матчи
18 октября 2024, пятница. 02:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
109 : 84
Милуоки Бакс
Милуоки
Даллас Маверикс: Ирвинг - 14, Харди - 11, Гэффорд - 11, Томпсон - 11, Лайвли - 10, Проспер - 9, Маршалл - 9, Уильямс - 8, Динвидди - 8, Вашингтон - 6, Miller - 4, Гортман - 3, Лоусон - 2, Sharp - 2, Гримс - 1, Экзам, Пауэлл, Эдвардс, Клебер , Дончич, Моррис
Милуоки Бакс: Трент-мл. - 12, Pasecniks - 11, Роллинз - 10, Роббинс - 9, Боучэмп - 8, Коннотон - 8, Smith - 7, Умуде - 6, Принс - 5, Грин - 3, Райт - 3, Ливингстон - 2, Лиллард, Портис, Лопес, Миддлтон, Адетокунбо, Джексон, Johnson
НБА — предсезонные матчи
18 октября 2024, пятница. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
126 : 132
Денвер Наггетс
Денвер
Миннесота Тимбервулвз: Гарза - 29, Никс - 17, Dillingham - 15, Эдвардс - 14, Миллер - 13, Кларк - 11, Shannon - 9, Майнотт - 7, Бэйтс-Диоп - 5, Дозьер - 3, Оморуи - 3
Денвер Наггетс: Строутер - 33, Маррей - 25, Портер - 16, Уэстбрук - 13, Шарич - 13, Браун - 11, Чанчар - 9, Гордон - 5, Йокич - 4, Тайсон - 3, Джордан, Уотсон, Холл, Холмс, Джонс, Ннаджи, Александер, Пикетт
НБА — предсезонные матчи
18 октября 2024, пятница. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
104 : 99
Атланта Хоукс
Атланта
Оклахома-Сити Тандер: Джо - 16, Холмгрен - 15, Дженг - 15, Уильямс - 11, Mitchell - 10, Гилджес-Александер - 6, Jones - 6, Карузо - 5, Флаглер - 5, Уоллес - 5, Дорт - 4, Уиггинс - 3, Leons - 2, Ducas - 1, Бейхайм, Ryan
Атланта Хоукс: Бафкин - 31, Дэниэлс - 13, Родди - 9, Харрис - 9, Оконгву - 9, Мэтьюз - 9, Wallace - 8, Гуйе - 8, Plowden - 3, Ланди, Хантер, Богданович, Нэнс, Барлоу, Крейчи, Зеллер
НБА — предсезонные матчи
18 октября 2024, пятница. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
129 : 107
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Хьюстон Рокетс: Грин - 30, Шенгюн - 21, Томпсон - 18, Ванвлит - 15, Брукс - 12, Смит II - 11, Холидей - 6, Исон - 6, Адамс - 4, Тэйт - 2, Sheppard - 2, Уильямс - 2, Сэмюэлс, Ландейл, Dante, Уитмор, Грин, Хинтон, Маквей
Сан-Антонио Спёрс: Castle - 16, Брэнэм - 15, Сиссоко - 15, Барнс - 12, Коллинс - 10, Бэсси - 10, Мамукелашвили - 9, Шампани - 5, Бостон - 4, Джонс - 4, Уэсли - 3, Дюк - 2, Флинн - 2, Вембаньяма, Джонсон, Пол, Сохан, Васселл, Minix, Ingram
НБА — предсезонные матчи
18 октября 2024, пятница. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
122 : 128
ОТ
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Букер - 22, Дюрант - 19, Нуркич - 15, Бил - 13, Джонс - 11, О'Нил - 7, Ighodaro - 6, Бол - 6, Гиллеспи - 5, Моррис - 5, Вашингтон Мл. - 4, Пламли - 4, Dunn - 3, Bridges - 2, Окоги, Аллен, Ли, Камински
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 35, Knecht - 35, Ривз - 18, Вуд - 12, Расселл - 9, Винсент - 7, Кристи - 7, Реддиш - 4, James - 4, Хэйс - 4, Худ-Скифино - 3, Traore - 2, Вандербилт, Колоко, Каслтон, Льюис, Джеймс, Хатимура, Гудвин, Olivari, Келли
НБА — предсезонные матчи
18 октября 2024, пятница. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
113 : 91
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Лос-Анджелес Клипперс: Миллер - 21, Коффи - 18, Мэнн - 12, Хиланд - 10, Браун - 10, Пауэлл - 10, Ки - 9, Harkless - 8, Зубац - 8, Уильямс - 4, Джонс - 3, Харден, Леонард, Бамба, Данн, Flowers, Christie, Такер, Батюм, Джонс, Портер
Сакраменто Кингз: Сабонис - 24, Макдермотт - 14, Мюррэй - 11, Эллис - 10, Дерозан - 9, Ellis - 6, Джонс - 5, Джонс - 4, Маклафлин - 3, Jones - 2, Томас - 2, Лень - 1, Монк, Фокс, Labissiere, Хаертер, Carter, Crawford, Тэйлор, Лайлз, Робинсон
Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».
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