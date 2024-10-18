Предсезонные матчи НБА-2024/2025: результаты от 18 октября

Сегодня, 18 октября, прошёл очередной игровой день предсезонной подготовки в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На сегодня было запланировано семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

«Индиана Пэйсерс» — «Шарлотт Хорнетс» — 121:116 (ОТ).

«Даллас Маверикс» — «Милуоки Бакс» — 109:84.

«Миннесота Тимбервулвз» — «Денвер Наггетс» — 126:132.

«Оклахома-Сити Тандер» — «Атланта Хоукс» — 104:99.

«Хьюстон Рокетс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 129:107.

«Финикс Санз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 122:128 (ОТ).

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Сакраменто Кингз» — 113:91.

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».