Новичок «Лейкерс» набрал 20 очков подряд в предсезонном матче НБА

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Сегодня, 18 октября, завершился очередной матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Финикс Санз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 128:122 ОТ в пользу гостевой команды.

Лёгкий форвард и новичок «Лейкерс» Далтон Кнехт в концовке матча (включая овертайм) набрал подряд 20 очков, что позволило «озёрникам» одержать победу. Кроме того, его трёхочковый бросок в конце основного времени сравнял счёт.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк» и «Лос-Анджелес Лейкерс» – «Миннесота Тимбервулвз».