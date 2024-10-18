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Новичок «Лейкерс» набрал 20 очков подряд в предсезонном матче НБА

Новичок «Лейкерс» набрал 20 очков подряд в предсезонном матче НБА
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Сегодня, 18 октября, завершился очередной матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Финикс Санз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 128:122 ОТ в пользу гостевой команды.

НБА — предсезонные матчи
18 октября 2024, пятница. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
122 : 128
ОТ
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Букер - 22, Дюрант - 19, Нуркич - 15, Бил - 13, Джонс - 11, О'Нил - 7, Ighodaro - 6, Бол - 6, Гиллеспи - 5, Моррис - 5, Вашингтон Мл. - 4, Пламли - 4, Dunn - 3, Bridges - 2, Окоги, Аллен, Ли, Камински
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 35, Knecht - 35, Ривз - 18, Вуд - 12, Расселл - 9, Винсент - 7, Кристи - 7, Реддиш - 4, James - 4, Хэйс - 4, Худ-Скифино - 3, Traore - 2, Вандербилт, Колоко, Каслтон, Льюис, Джеймс, Хатимура, Гудвин, Olivari, Келли

Лёгкий форвард и новичок «Лейкерс» Далтон Кнехт в концовке матча (включая овертайм) набрал подряд 20 очков, что позволило «озёрникам» одержать победу. Кроме того, его трёхочковый бросок в конце основного времени сравнял счёт.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк» и «Лос-Анджелес Лейкерс» – «Миннесота Тимбервулвз».

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