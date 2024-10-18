Евролига: расписание всех матчей 18 октября

Сегодня, 18 октября, состоится очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности болельщики смогут посмотреть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшних встреч.

Расписание Евролиги на 18 октября:

20:00 мск — «Монако» — «Виртус»;

20:30 мск — «Анадолу Эфес» — «Олимпиакос»;

21:00 мск — «Црвена Звезда» — «Барселона»;

21:30 мск — АСВЕЛ — «Баскония».

Напомним, действующим победителем Евролиги является греческий клуб «Панатинаикос». В финале турнира прошлого сезона эта команда победила мадридский «Реал» (95:80), который в тот момент обладал титулом. В матче за третье место «Олимпиакос» победил «Фенербахче» (87:84).

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