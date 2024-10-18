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Таунс во время концерта Билли Айлиш смотрел по телефону игру бывшей команды «Миннесоты»

Таунс во время концерта Билли Айлиш смотрел по телефону игру бывшей команды «Миннесоты»
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Центровой «Нью-Йорк Никс» Карл-Энтони Таунс во время концерта популярной американской певицы Билли Айлиш был замечен за просмотром игры своей бывшей команды «Миннесоты Тимбервулвз».

НБА — предсезонные матчи
17 октября 2024, четверг. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
125 : 123
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Чикаго Буллз: Уайт - 23, Лавин - 19, Вучевич - 17, Хортон-Такер - 17, Уильямс - 12, Болл - 10, Смит - 10, Крэйг - 7, Картер - 6, Гидди - 4, Битим, Саного, Стюард, Дуарте, Лидделл, Лофтон Мл.
Миннесота Тимбервулвз: Майнотт - 18, Дивинченцо - 17, Эдвардс - 16, Рэндл - 15, Гобер - 13, Макдэниелс - 12, Гарза - 11, Александер-Уолкер - 8, Дозьер - 5, Инглс - 3, Конли - 3, Shannon - 2, Никс, Dillingham, Эдвардс, Кларк, Бэйтс-Диоп, Миллер, Оморуи

Фото: Скриншот видео со страницы подруги Таунса Джордин Вудс в соцсетях

Фото: Скриншот видео со страницы подруги Таунса Джордин Вудс в соцсетях

Напомним, Таунс ранее выступал за «Миннесоту». В «Нью-Йорк» он был обменян перед предстоящим сезоном НБА. «Тимбервулвз» в результате сделки получили тяжёлого форварда Джулиуса Рэндла, атакующего защитника Донте Дивинченцо и драфт-пик первого раунда.

На концерте Айлиш Таунс смотрел предсезонный матч «Миннесоты» с «Чикаго Буллз». Его бывшая команда проиграла со счётом 123:125.

В минувшем сезоне НБА Таунс принял участие в 62 играх в рамках регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 21,8 очка, делал 8,3 подбора, а также отдавал 3,0 передачи.

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