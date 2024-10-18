Леброн высказался о новичке «Лейкерс» Далтоне Кнехте после его игры с «Финиксом»
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс оценил игру 23-летнего новичка команды Далтона Кнехта в предсезонном матче с «Финикс Санз». В этой встрече Кнехт набрал 35 очков, а также совершил семь подборов и отдал одну результативную передачу.
НБА — предсезонные матчи
18 октября 2024, пятница. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
122 : 128
ОТ
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Букер - 22, Дюрант - 19, Нуркич - 15, Бил - 13, Джонс - 11, О'Нил - 7, Ighodaro - 6, Бол - 6, Гиллеспи - 5, Моррис - 5, Вашингтон Мл. - 4, Пламли - 4, Dunn - 3, Bridges - 2, Окоги, Аллен, Ли, Камински
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 35, Knecht - 35, Ривз - 18, Вуд - 12, Расселл - 9, Винсент - 7, Кристи - 7, Реддиш - 4, James - 4, Хэйс - 4, Худ-Скифино - 3, Traore - 2, Вандербилт, Колоко, Каслтон, Льюис, Джеймс, Хатимура, Гудвин, Olivari, Келли
«Пушка! Этот парень крут!» — написал Леброн на своей странице в социальных сетях.
«Лос-Анджелес» победил «Финикс» в овертайме со счётом 128:122. Вместе с центровым Энтони Дэвисом Кнехт стал самым результативным игроком в составе калифорнийской команды. Далтон был выбран «Лейкерс» на минувшем драфте НБА под общим 17-м номером.
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