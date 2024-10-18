Леброн высказался о новичке «Лейкерс» Далтоне Кнехте после его игры с «Финиксом»

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс оценил игру 23-летнего новичка команды Далтона Кнехта в предсезонном матче с «Финикс Санз». В этой встрече Кнехт набрал 35 очков, а также совершил семь подборов и отдал одну результативную передачу.

«Пушка! Этот парень крут!» — написал Леброн на своей странице в социальных сетях.

«Лос-Анджелес» победил «Финикс» в овертайме со счётом 128:122. Вместе с центровым Энтони Дэвисом Кнехт стал самым результативным игроком в составе калифорнийской команды. Далтон был выбран «Лейкерс» на минувшем драфте НБА под общим 17-м номером.

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