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Орландо Мэджик — Филадельфия Сиксерс: во сколько начало матча НБА 2024/2025, смотреть трансляцию в России, 19 октября

«Орландо» — «Филадельфия»: во сколько начало матча НБА-2024/2025, где смотреть трансляцию
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Завтра, 19 октября, пройдёт матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На арене «Киа Центр» между собой сыграют «Орландо Мэджик» и «Филадельфия Сиксерс». Начало игры запланировано на 2:00 мск. Статистика встречи — в Матч-центре «Чемпионата».

Чтобы ознакомиться с протоколом и подробной статистикой матча, просто нажмите на блок ниже. Если информация неверная, используйте функцию «Сообщить об ошибке» в конце материала.

НБА — предсезонные матчи
19 октября 2024, суббота. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Не начался
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отметим, что матч можно будет посмотреть в рамках подписки на League Pass через официальный сайт североамериканской лиги. Более того, в России официальных трансляций НБА не предусмотрено.

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».

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