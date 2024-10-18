Владимир Гомельский назвал две позиции ЦСКА, которые требуют усиления

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о позициях московского ЦСКА, которые требуют усиления.

«Если на задней линии у ЦСКА исполнители (Каспер Уэйр, Алекса Аврамович, Мело Тримбл и Иван Ухов) играют надёжно и качественно, то в передней линии, особенно на позициях центрового и мощного форварда, требуется усиление», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ ЦСКА к настоящему моменту принял участие в шести матчах регулярного чемпионата, в которых одержал пять побед и потерпел одно поражение. Сейчас армейцы занимают второе место в турнирной таблице. Лидером является «Локомотив-Кубань».

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