Ябуселе — об эффектном данке через Леброна в финале ОИ: он говорил гадости до этого

Тяжёлый форвард «Филадельфии Сиксерс» француз Гершон Ябуселе вспомнил о данке с сопротивлением Леброна Джеймса, который он сделал в финале Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция). Американцы победили со счётом 98:87.

«Не собираюсь врать. Да, в тот момент это казалось так здорово, но я не предполагал, что всё окажется настолько грандиозно. За время карьеры я делал несколько хороших данков. Но я забил через Леброна в присутствии такого большого числа болельщиков… Это было в финале Олимпийских игр, когда весь мир наблюдал за мной. Но тогда я даже не осознавал, насколько это важно. До этого он сделал мне пару блоков. Он говорил какие-то гадости. Но это Леброн. Либо забиваешь через него, либо он заблокирует», — приводит слова Ябуселе Andscape.

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