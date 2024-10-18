Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда Белград — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Ябуселе — об эффектном данке через Леброна в финале ОИ: он говорил гадости до этого

Ябуселе — об эффектном данке через Леброна в финале ОИ: он говорил гадости до этого
Аудио-версия:
Комментарии

Тяжёлый форвард «Филадельфии Сиксерс» француз Гершон Ябуселе вспомнил о данке с сопротивлением Леброна Джеймса, который он сделал в финале Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция). Американцы победили со счётом 98:87.

«Не собираюсь врать. Да, в тот момент это казалось так здорово, но я не предполагал, что всё окажется настолько грандиозно. За время карьеры я делал несколько хороших данков. Но я забил через Леброна в присутствии такого большого числа болельщиков… Это было в финале Олимпийских игр, когда весь мир наблюдал за мной. Но тогда я даже не осознавал, насколько это важно. До этого он сделал мне пару блоков. Он говорил какие-то гадости. Но это Леброн. Либо забиваешь через него, либо он заблокирует», — приводит слова Ябуселе Andscape.

Материалы по теме
Леброн высказался о новичке «Лейкерс» Далтоне Кнехте после его игры с «Финиксом»

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android