Названы уникальные показатели Йокича и Уэстбрука по трипл-даблам

Игроки «Денвер Наггетс» Никола Йокич и Расселл Уэстбрук в ходе карьеры оформили трипл-дабл в один и тот же день 17 раз. Ни одна другая пара игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) не добивалась подобных показателей. Об этом информирует статистический сервис Crazy Stats. Напомним, Уэстбрук стал игроком «Денвера» этим летом.

Топ-5 по количеству трипл-даблов в один и тот же день выглядит следующим образом:

Расселл Уэстбрук и Никола Йокич – 17 раз;

Расселл Уэстбрук и Леброн Джеймс – 16 раз;

Никола Йокич и Лука Дончич –13 раз;

Расселл Уэстбрук и Джеймс Харден – 13 раз;

Никола Йокич и Домантас Сабонис – 9 раз.

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