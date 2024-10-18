«Этот поезд в огне». В ЦСКА анонсировали матч с «Локомотивом-Кубань»

Пресс-служба московского ЦСКА анонсировала матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Встреча состоится через неделю, в воскресенье, 27 октября. Игра начнётся в 13:00 мск.

«Этот поезд в огне. Главный возмутитель спокойствия в начале сезона «Локомотив-Кубань» набрал крейсерскую скорость и выдал шесть побед из шести возможных (сейчсас у «Локо» семь побед в семи матчах. – Прим. «Чемпионата») под руководством опытного президента и тренера-дебютанта Андрея Ведищева. Пройдя катком по всем соперникам, краснодарцы единолично возглавили турнирную таблицу», — говорится в сообщении красно-синих.

В предстоящем матче ЦСКА, который состоится 20 октября, ЦСКА на выезде сыграет с «Пармой», а «Локомотив» в этот же день встретится с УНИКСом.

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