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Марк Кьюбан назвал самый конкурентный период в истории НБА

Марк Кьюбан назвал самый конкурентный период в истории НБА
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Совладелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан поделился мнением о нынешнем периоде НБА, назвав его самым конкурентоспособным в истории.

«Как мне кажется, с точки зрения конкурентоспособности нынешнее время – лучшее, что когда-либо случалось с НБА. Помню, как на собраниях команды с маленьких рынков просили разделить доходы. Сейчас все конкурентоспособные. Да, есть клубы, которые могут танковать ради Купера Флэгга. Возможно, это работает не так хорошо, как хотелось бы, тем не менее есть много действительно хороших команд.

Раньше считалось, если у клуба есть Дирк и Джейсон Кидд, он сможет выиграть 60 игр. Сейчас же сложно выиграть 60 матчей. Так что, полагаю, баланс сейчас просто отличный», — сказал Кьюбан на канале NBA on ESPN в YouTube.

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