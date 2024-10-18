Новичок «Лейкерс» Кнехт высказался после 20 очков подряд в предсезонном матче НБА

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Далтон Кнехт прокомментировал своё выступление в предсезонном матче НБА с «Финикс Санз». Игра завершилась победой «озёрников» в овертайме со счётом 128:122. Кнехт в концовке (включая овертайм) набрал подряд 20 очков. В общей сложности на его счету 35 очков. Кроме того, он совершил семь подборов и отдал одну результативную передачу.

«Для меня это очень много значит. Энтони Дэвис крайне высоко оценил мои усилия, предложив мне взять управление на себя. Здорово, что они доверяют мне. Я просто играл в баскетбол. Мои товарищи по команде искали меня. И у меня как раз шёл бросок. На самом деле я тренирую броски каждый божий день. Огромное спасибо моим партнёрам и тренерскому штабу за доверие», — сказал Кнехт на пресс-конференции.

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