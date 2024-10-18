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Новичок «Лейкерс» Кнехт высказался после 20 очков подряд в предсезонном матче НБА

Новичок «Лейкерс» Кнехт высказался после 20 очков подряд в предсезонном матче НБА
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Далтон Кнехт прокомментировал своё выступление в предсезонном матче НБА с «Финикс Санз». Игра завершилась победой «озёрников» в овертайме со счётом 128:122. Кнехт в концовке (включая овертайм) набрал подряд 20 очков. В общей сложности на его счету 35 очков. Кроме того, он совершил семь подборов и отдал одну результативную передачу.

НБА — предсезонные матчи
18 октября 2024, пятница. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
122 : 128
ОТ
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Букер - 22, Дюрант - 19, Нуркич - 15, Бил - 13, Джонс - 11, О'Нил - 7, Ighodaro - 6, Бол - 6, Гиллеспи - 5, Моррис - 5, Вашингтон Мл. - 4, Пламли - 4, Dunn - 3, Bridges - 2, Окоги, Аллен, Ли, Камински
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 35, Knecht - 35, Ривз - 18, Вуд - 12, Расселл - 9, Винсент - 7, Кристи - 7, Реддиш - 4, James - 4, Хэйс - 4, Худ-Скифино - 3, Traore - 2, Вандербилт, Колоко, Каслтон, Льюис, Джеймс, Хатимура, Гудвин, Olivari, Келли

«Для меня это очень много значит. Энтони Дэвис крайне высоко оценил мои усилия, предложив мне взять управление на себя. Здорово, что они доверяют мне. Я просто играл в баскетбол. Мои товарищи по команде искали меня. И у меня как раз шёл бросок. На самом деле я тренирую броски каждый божий день. Огромное спасибо моим партнёрам и тренерскому штабу за доверие», — сказал Кнехт на пресс-конференции.

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