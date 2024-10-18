Сын Леброна — лидер «Лейкерс» по одному из показателей в предсезонном матче НБА

Бронни Джеймс, атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» и сын лидера этой команды Леброна Джеймса, стал лучшим игроком калифорнийского клуба по показателю «плюс-минус» в предсезонном матче НБА с «Финикс Санз». Показатель Бронни в соответствующей графе статистики «+17». Вторым по «плюс-минус» в составе «Лос-Анджелеса» стал 21-летний защитник Джейлен Худ-Скифино.

Напомним, «Лейкерс» победили в овертайме со счётом 128:122. Бронни провёл на площадке более 17 минут и за это время набрал четыре очка и совершил два подбора. 35 очков, в том числе 20 очков подряд в концовке, набрал другой новичок «Лейкерс», лёгкий форвард Далтон Кнехт.

Предсезонная тренировка Бронни Джеймса: