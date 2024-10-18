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Сын Леброна — лидер «Лейкерс» по одному из показателей в предсезонном матче НБА

Сын Леброна — лидер «Лейкерс» по одному из показателей в предсезонном матче НБА
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Бронни Джеймс, атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» и сын лидера этой команды Леброна Джеймса, стал лучшим игроком калифорнийского клуба по показателю «плюс-минус» в предсезонном матче НБА с «Финикс Санз». Показатель Бронни в соответствующей графе статистики «+17». Вторым по «плюс-минус» в составе «Лос-Анджелеса» стал 21-летний защитник Джейлен Худ-Скифино.

НБА — предсезонные матчи
18 октября 2024, пятница. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
122 : 128
ОТ
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Букер - 22, Дюрант - 19, Нуркич - 15, Бил - 13, Джонс - 11, О'Нил - 7, Ighodaro - 6, Бол - 6, Гиллеспи - 5, Моррис - 5, Вашингтон Мл. - 4, Пламли - 4, Dunn - 3, Bridges - 2, Окоги, Аллен, Ли, Камински
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 35, Knecht - 35, Ривз - 18, Вуд - 12, Расселл - 9, Винсент - 7, Кристи - 7, Реддиш - 4, James - 4, Хэйс - 4, Худ-Скифино - 3, Traore - 2, Вандербилт, Колоко, Каслтон, Льюис, Джеймс, Хатимура, Гудвин, Olivari, Келли

Напомним, «Лейкерс» победили в овертайме со счётом 128:122. Бронни провёл на площадке более 17 минут и за это время набрал четыре очка и совершил два подбора. 35 очков, в том числе 20 очков подряд в концовке, набрал другой новичок «Лейкерс», лёгкий форвард Далтон Кнехт.

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Предсезонная тренировка Бронни Джеймса:

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