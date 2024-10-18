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Предсезонные матчи НБА — 2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 19 октября

Завтра, 19 октября, пройдёт заключительный игровой день предсезонной подготовки в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На завтра запланировано семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, списком травмированных ключевых игроков и предполагаемыми стартовыми пятёрками.

Информация о травмированных игроках после публикации новости может меняться. Стоит учитывать, что статус игроков также может измениться непосредственно перед самим событием. Для полноты картины рекомендуется просматривать данный материал в компьютерной версии.

«Вашингтон Уизардс» — «Нью-Йорк Никс»

«Вашингтон»:

Джордан Пул

Билаль Кулибали (решится перед матчем)

Кайл Кузма

Александр Сарр (решится перед матчем)

Йонас Валанчюнас (решится перед матчем)

«Нью-Йорк»:

Джейлен Брансон (решится перед матчем)

Микал Бриджес (решится перед матчем)

О Джи Ануноби (решится перед матчем)

Джош Харт (решится перед матчем)

Карл-Энтони Таунс (решится перед матчем)

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Митчелл Робинсон (лодыжка).

«Орландо Мэджик» — «Филадельфия Сиксерс»

НБА — предсезонные матчи НБА — предсезонные матчи 19 октября 2024, суббота. 02:00 МСК Орландо Мэджик Орландо Не начался Филадельфия Сиксерс Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

«Орландо»:

Джейлен Саггс

Кентавиус Колдуэлл-Поуп

Франц Вагнер

Паоло Банкеро

Уэнделл Картер (решится перед матчем)

«Филадельфия»:

Тайриз Макси

Эрик Гордон

Келли Убре

Калеб Мартин

Андре Драммонд

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Пол Джордж (колено), Джоэл Эмбиид (колено).

«Бруклин Нетс» — «Торонто Рэпторс»

НБА — предсезонные матчи НБА — предсезонные матчи 19 октября 2024, суббота. 02:30 МСК Бруклин Нетс Нью-Йорк Не начался Торонто Рэпторс Торонто Кто победит в основное время? П1 X П2

«Бруклин»:

Деннис Шрёдер

Кэм Томас

Кэмерон Джонсон

Дориан Финни-Смит

Бен Симмонс (решится перед матчем)

«Торонто»:

Дэвион Митчелл

Грейди Дик

Очаи Агбаджи

Скотти Барнс

Якоб Пёлтль

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Чикаго Буллз» — «Кливленд Кавальерс»

НБА — предсезонные матчи НБА — предсезонные матчи 19 октября 2024, суббота. 03:00 МСК Чикаго Буллз Чикаго Не начался Кливленд Кавальерс Кливленд Кто победит в основное время? П1 X П2

«Чикаго»:

Джош Гидди

Коби Уайт

Зак Лавин

Патрик Уильямс

Никола Вучевич

«Кливленд»:

Дариус Гарланд

Донован Митчелл

Макс Страс (решится перед матчем)

Эван Мобли

Джарретт Аллен

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Мемфис Гриззлиз» — «Майами Хит»

НБА — предсезонные матчи НБА — предсезонные матчи 19 октября 2024, суббота. 03:00 МСК Мемфис Гриззлиз Мемфис Не начался Майами Хит Майами Кто победит в основное время? П1 X П2

«Мемфис»:

Джа Морант (решится перед матчем)

Десмонд Бейн

Маркус Смарт (решится перед матчем)

Санти Альдама

Зак Иди

«Майами»:

Дрю Смит

Пелле Ларсон

Джейми Жакез-мл

Никола Йович

Кел’Эл Уэйр

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Юта Джаз»

НБА — предсезонные матчи НБА — предсезонные матчи 19 октября 2024, суббота. 05:00 МСК Портленд Трэйл Блэйзерс Портленд Не начался Юта Джаз Солт-Лейк-Сити Кто победит в основное время? П1 X П2

«Портленд»:

Скут Хендерсон

Анферни Саймонс (решится перед матчем)

Дени Авдия

Джереми Грант (решится перед матчем)

Деандре Эйтон

«Юта»:

Кейонте Джордж

Коллин Секстон

Лаури Маркканен

Тэйлор Хендрикс

Уокер Кесслер

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Лейкерс»

«Голден Стэйт»:

Стефен Карри

Брэндин Подзиемски

Жонатан Куминга

Эндрю Уиггинс

Дрэймонд Грин

«Лейкерс»:

Д'Анджело Расселл

Остин Ривз

Кэм Реддиш

Руи Хатимура (решится перед матчем)

Энтони Дэвис

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.