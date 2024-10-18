Предсезонные матчи НБА — 2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 19 октября

Завтра, 19 октября, пройдёт заключительный игровой день предсезонной подготовки в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На завтра запланировано семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, списком травмированных ключевых игроков и предполагаемыми стартовыми пятёрками.
«Вашингтон Уизардс» — «Нью-Йорк Никс»
«Вашингтон»:
Джордан Пул
Билаль Кулибали (решится перед матчем)
Кайл Кузма
Александр Сарр (решится перед матчем)
Йонас Валанчюнас (решится перед матчем)
«Нью-Йорк»:
Джейлен Брансон (решится перед матчем)
Микал Бриджес (решится перед матчем)
О Джи Ануноби (решится перед матчем)
Джош Харт (решится перед матчем)
Карл-Энтони Таунс (решится перед матчем)
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Митчелл Робинсон (лодыжка).
«Орландо Мэджик» — «Филадельфия Сиксерс»
«Орландо»:
Джейлен Саггс
Кентавиус Колдуэлл-Поуп
Франц Вагнер
Паоло Банкеро
Уэнделл Картер (решится перед матчем)
«Филадельфия»:
Тайриз Макси
Эрик Гордон
Келли Убре
Калеб Мартин
Андре Драммонд
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Пол Джордж (колено), Джоэл Эмбиид (колено).
«Бруклин Нетс» — «Торонто Рэпторс»
«Бруклин»:
Деннис Шрёдер
Кэм Томас
Кэмерон Джонсон
Дориан Финни-Смит
Бен Симмонс (решится перед матчем)
«Торонто»:
Дэвион Митчелл
Грейди Дик
Очаи Агбаджи
Скотти Барнс
Якоб Пёлтль
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.
«Чикаго Буллз» — «Кливленд Кавальерс»
«Чикаго»:
Джош Гидди
Коби Уайт
Зак Лавин
Патрик Уильямс
Никола Вучевич
«Кливленд»:
Дариус Гарланд
Донован Митчелл
Макс Страс (решится перед матчем)
Эван Мобли
Джарретт Аллен
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.
«Мемфис Гриззлиз» — «Майами Хит»
«Мемфис»:
Джа Морант (решится перед матчем)
Десмонд Бейн
Маркус Смарт (решится перед матчем)
Санти Альдама
Зак Иди
«Майами»:
Дрю Смит
Пелле Ларсон
Джейми Жакез-мл
Никола Йович
Кел’Эл Уэйр
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Юта Джаз»
«Портленд»:
Скут Хендерсон
Анферни Саймонс (решится перед матчем)
Дени Авдия
Джереми Грант (решится перед матчем)
Деандре Эйтон
«Юта»:
Кейонте Джордж
Коллин Секстон
Лаури Маркканен
Тэйлор Хендрикс
Уокер Кесслер
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Лейкерс»
«Голден Стэйт»:
Стефен Карри
Брэндин Подзиемски
Жонатан Куминга
Эндрю Уиггинс
Дрэймонд Грин
«Лейкерс»:
Д'Анджело Расселл
Остин Ривз
Кэм Реддиш
Руи Хатимура (решится перед матчем)
Энтони Дэвис
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.