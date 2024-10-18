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Предсезонные матчи НБА — 2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 19 октября

Предсезонные матчи НБА — 2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 19 октября
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Завтра, 19 октября, пройдёт заключительный игровой день предсезонной подготовки в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На завтра запланировано семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, списком травмированных ключевых игроков и предполагаемыми стартовыми пятёрками.

Информация о травмированных игроках после публикации новости может меняться. Стоит учитывать, что статус игроков также может измениться непосредственно перед самим событием. Для полноты картины рекомендуется просматривать данный материал в компьютерной версии.

«Вашингтон Уизардс» — «Нью-Йорк Никс»

НБА — предсезонные матчи
19 октября 2024, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Не начался
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вашингтон»:

Джордан Пул
Билаль Кулибали (решится перед матчем)
Кайл Кузма
Александр Сарр (решится перед матчем)
Йонас Валанчюнас (решится перед матчем)

«Нью-Йорк»:

Джейлен Брансон (решится перед матчем)
Микал Бриджес (решится перед матчем)
О Джи Ануноби (решится перед матчем)
Джош Харт (решится перед матчем)
Карл-Энтони Таунс (решится перед матчем)

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Митчелл Робинсон (лодыжка).

«Орландо Мэджик» — «Филадельфия Сиксерс»

НБА — предсезонные матчи
19 октября 2024, суббота. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Не начался
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Орландо»:

Джейлен Саггс
Кентавиус Колдуэлл-Поуп
Франц Вагнер
Паоло Банкеро
Уэнделл Картер (решится перед матчем)

«Филадельфия»:

Тайриз Макси
Эрик Гордон
Келли Убре
Калеб Мартин
Андре Драммонд

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Пол Джордж (колено), Джоэл Эмбиид (колено).

«Бруклин Нетс» — «Торонто Рэпторс»

НБА — предсезонные матчи
19 октября 2024, суббота. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Не начался
Торонто Рэпторс
Торонто
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Бруклин»:

Деннис Шрёдер
Кэм Томас
Кэмерон Джонсон
Дориан Финни-Смит
Бен Симмонс (решится перед матчем)

«Торонто»:

Дэвион Митчелл
Грейди Дик
Очаи Агбаджи
Скотти Барнс
Якоб Пёлтль

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Чикаго Буллз» — «Кливленд Кавальерс»

НБА — предсезонные матчи
19 октября 2024, суббота. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Не начался
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чикаго»:

Джош Гидди
Коби Уайт
Зак Лавин
Патрик Уильямс
Никола Вучевич

«Кливленд»:

Дариус Гарланд
Донован Митчелл
Макс Страс (решится перед матчем)
Эван Мобли
Джарретт Аллен

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Мемфис Гриззлиз» — «Майами Хит»

НБА — предсезонные матчи
19 октября 2024, суббота. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Не начался
Майами Хит
Майами
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мемфис»:

Джа Морант (решится перед матчем)
Десмонд Бейн
Маркус Смарт (решится перед матчем)
Санти Альдама
Зак Иди

«Майами»:

Дрю Смит
Пелле Ларсон
Джейми Жакез-мл
Никола Йович
Кел’Эл Уэйр

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Юта Джаз»

НБА — предсезонные матчи
19 октября 2024, суббота. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Не начался
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Портленд»:

Скут Хендерсон
Анферни Саймонс (решится перед матчем)
Дени Авдия
Джереми Грант (решится перед матчем)
Деандре Эйтон

«Юта»:

Кейонте Джордж
Коллин Секстон
Лаури Маркканен
Тэйлор Хендрикс
Уокер Кесслер

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Лейкерс»

НБА — предсезонные матчи
19 октября 2024, суббота. 05:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Голден Стэйт»:

Стефен Карри
Брэндин Подзиемски
Жонатан Куминга
Эндрю Уиггинс
Дрэймонд Грин

«Лейкерс»:

Д'Анджело Расселл
Остин Ривз
Кэм Реддиш
Руи Хатимура (решится перед матчем)
Энтони Дэвис

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

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