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Сборная России по баскетболу анонсировала сбор и назвала расширенный состав

Сборная России по баскетболу анонсировала сбор и назвала расширенный состав
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Мужская национальная команда России анонсировала тренировочный сбор в УТЦ «Новогорск» (Химки, Московская область). Он состоится с 18 по 21 ноября. Участие в сборе примут 20 игроков. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с именами баскетболистов, которые значатся в расширенном списке на данный момент.

Защитники: Михаил Беленицкий, Тимофей Герасимов, Владислав Емченко, Илья Ермаков, Всеволод Ищенко, Владимир Карпенко, Даниил Касаткин, Макар Коновалов, Дмитрий Кулагин, Александр Хоменко, Александр Щербенёв.

Форварды: Антон Астапкович, Александр Ганькевич, Михаил Дулкай, Антон Квитковских, Андрей Лопатин, Александр Петенев, Лев Свинин, Кирилл Темиров, Марк Тихоненко, Александр Чадов.

Центровые: Кирилл Елатонцев, Андрей Мартюк, Максим Огарков, Илья Попов.

Ранее популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский назвал самую сильную сборную России по баскетболу в истории.

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