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В сборной России по баскетболу анонсировали матчи со странами Африки

В сборной России по баскетболу анонсировали матчи со странами Африки
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Сборной России по баскетболу предстоит сыграть «со странами Африки» в рамках товарищеского международного турнира. Об этом информирует пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ). Команды должны встретиться по окончании тренировочного сбора сборной России, который состоится с 18 по 21 ноября. Игры должны пройти в период с 21 по 25 ноября.

Напомним, тренировочный сбор национальной команды России будет проходить в УТЦ «Новогорск» (Химки, Московская область). Участие в нём примут 20 игроков, имена которых будут объявлены позже. В расширенном списке оказалось 25 баскетболистов.

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