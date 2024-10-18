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Эксперт назвал игроков не из США, которых могут выбрать в первом раунде драфта НБА — 2025

Эксперт назвал игроков не из США, которых могут выбрать в первом раунде драфта НБА — 2025
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Эксперт издания Eurohoops Беркай Терзи разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где предположил, какие иностранные игроки могут быть выбраны в первом раунде драфта НБА 2025 года. В числе спортсменов Терзи упомянул и россиянина Егора Дёмина, который сейчас выступает за университет Бригама Янга (BYU) в NCAA.

Предлагаем ознакомиться с именами игроков, которых Беркай включил в свой список: Нолан Траоре (Франция), Ви Джей Эджкомб (Багамы), Рокко Зикарски (Австралия), Каспарас Якуционис (Литва), Ноа Эссенге (Франция), Егор Дёмин (Россия), Хаман Малуач (Южный Судан), Уго Гонсалес (Испания), Бен Сараф (Израиль), Уилл Райли (Канада), Михаэль Ружич (Хорватия).

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