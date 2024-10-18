«Футболистов все знают». Сергей Кущенко — о развитии медийной составляющей Единой лиги

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал развитие медийной составляющей лиги, а также отметил, что спортивные болельщики хорошо знают известных футболистов, но мало кто из них может назвать имена олимпийских чемпионов по другим видам спорта.

«У нас написано, что тема сессии — «Борьба за зрителя». Давайте тут и устроим борьбу (смеётся). Матч ЦСКА — «Зенит» продавать не надо, туда и так придут, а вот матч ЦСКА — «Енисей» продавать надо. В баскетбол пришли компании, которые заставляют клубный менеджмент оторвать одно место от стула.

Просто так деньги никто не даст. Не обсуждаем футбол, футболистов все знают, но обидно, что в других видах спорта мало кто назовёт олимпийских чемпионов последних лет. Вот кто в синхронном плавании последний раз побеждал, назовите?

В Единой лиге ВТБ мы вместе с «Матч ТВ» пытаемся пригласить людей на отдых, стараемся продать людям отдых. Через дорогу, театр, рестораны, и как нам завоевать болельщиков? Надо делать модным и современным местом, чтобы люди выгуляли шубу, а только потом спросили: «А наши в какой форме?» Тогда мы и победим.

Одна из коллабораций с «Матч ТВ» была в последней игре ЦСКА с «Зенитом». У нас было воскресенье, прайм‑тайм — всё соединилось», — приводит слова Кущенко «Матч ТВ».