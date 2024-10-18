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Названо уникальное достижение, которое может покориться Стефену Карри через шесть лет

Названо уникальное достижение, которое может покориться Стефену Карри через шесть лет
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Издание Extra Muse сообщило, что 36-летний американский баскетболист, с 2009 года выступающий за команду НБА «Голден Стэйт Уорриорз», Стефен Карри через шесть лет может побить уникальный рекорд НБА.

Стефен Карри удерживает рекорд по количеству трёхочковых бросков, сделанных за один сезон, уже 13 сезонов подряд (с сезона-2012/2013 и по нынешнее время). До него этот рекорд принадлежал Деннису Скотту, который удерживал его в течение 17 сезонов после того, как реализовал 293 трёхочковых в сезоне-1995/1996. Если никто не превзойдёт Карри, он побьёт рекорд Скотта по продолжительности удержания в сезоне-2029/2030.

Ранее тренер «Уорриорз» Стив Керр рассказал о взаимоотношениях Карри и Леброна Джеймса во время Олимпийских игр — 2024 в Париже.

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