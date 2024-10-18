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Кириленко: возвращение России в олимпийскую семью будет зависеть от нового главы МОК

Кириленко: возвращение России в олимпийскую семью будет зависеть от нового главы МОК
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал слова министра спорта РФ Михаила Дегтярёва, что Россия продолжит следовать олимпийским ценностям и берёт курс на возвращение в олимпийскую семью.

«Я думаю, что очень многое будет зависит от следующего руководителя МОК, какой посыл и настрой будет у него.

Новый министр спорта РФ очень активно взялся за работу, много объединения идёт. Насколько это будет эффективно, думаю, мы увидим в ближайшее время», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Ранее на пост президента МОК выдвинули семь кандидатов. До этого действующий глава организации Томас Бах заявил, что не будет переизбираться на новый срок.

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