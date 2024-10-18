Клэй Томпсон объяснил, почему Дончич — причина, по которой он перешёл в «Даллас»

Американский баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс», Клэй Томпсон объяснил, почему Лука Дончич является причиной того, что он перешёл именно в эту команду.

«Огромная причина, по которой я здесь, — это Лука Дончич и шанс поиграть с ним… Он замечательный игрок, и я не думаю, что ему нужно время, чтобы привыкнуть к новым товарищам по команде», — написал Томпсон на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, «Даллас Маверикс» сегодня, 18 октября, одержал победу на выезде в рамках предсезонных матчей, одолев со счётом 110:96 «Милуоки Бакс».