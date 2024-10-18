«Црвена Звезда» минимально победила «Барселону» в Евролиге

Завершился матч 4-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого играли сербская «Црвена Звезда» и испанская «Барселона». Встреча закончилась победой хозяев площадки со счётом 82:81 (25:26, 22:18, 19:19, 16:18).

Наилучшую результативность в составе победителей продемонстрировал сербский форвард Никола Калинич. В его активе 17 очков, три подбора, а также пять результативных передач. В составе испанского клуба больше всех отличился чешский игрок, играющий на позиции центрового, Ян Веселы. На его счету 19 очков, пять подборов и шесть результативных передач.

В 5-м туре регулярного чемпионата Евролиги «Црвена Звезда» сыграет на выезде с мадридским «Реалом». Встреча состоится 24 октября и начнётся в 21:45 мск. «Барселона» в следующем туре примет на своей площадке французский АСВЕЛ. Матч состоится 25 октября и начнётся в 20:45 мск.