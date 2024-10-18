Известное издание опубликовало список звёздных игроков НБА с заниженной зарплатой

Популярное западное издание Hoopshype опубликовало список звёздных игроков НБА с заниженной зарплатой, высчитывая по собственной метрике реальной стоимости Альберто Де Роа реальную стоимость игроков с их фактическими контрактами каждый год. Этот анализ показывает, каким игрокам больше всего недоплачивали (или переплачивали) за всю историю североамериканской лиги.

Топ-10 игроков с заниженной зарплатой:

1. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»). Разница в недоплаченных и переплаченных сезонах — 5:16. Заслуженная стоимость контрактов в районе $ 703 млн, его контракты за карьеру — $ 220 млн.

2. Никола Йокич («Денвер Наггетс»). Стоимость контрактов на $ 349 млн, но получил за карьеру $ 198 млн.

3. Лука Дончич («Даллас Маверикс»). Реальная стоимость $ 258 млн, но получил $ 109 млн.

4. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»). Потерял в районе $ 118 млн., получив $ 236 млн вместо $ 354 млн.

5. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»). Реальная стоимость $ 219 млн, но по контрактам получил $ 121 млн.

6. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»). Реальная стоимость $ 173 млн., но выплачено канадцу было $ 81 млн.

7. Дуэйн Уэйд. Заслуженная стоимость контрактов $ 287 млн., но его выплаты составили $ 199 млн.

8. Джеймс Харден («Лос-Анджелес Лейкерс»). Реальная стоимость $ 423 млн., но цена его подписанных контрактов $ 340 млн.

9. Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»). Заслужил $ 342 млн., но его выплаты $ 268 млн.

10. Тайриз Халибёртон («Индиана Пэйсерс»). Реальная стоимость $ 86 млн., но его контракты на $ 17 млн.