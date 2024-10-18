Опубликован список баскетболистов, обладающих серией в несколько сезонов с 10+ очками

Звёздный игрок и четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс обладает уникальным достижением, набирая на протяжении 21 сезона непрерывно минимум 10 очков за матч. Стал известен список баскетболистов, которые также обладали серией из нескольких сезонов с таким показателем очков.
Топ-10 баскетболистов с серией сезонов с 10+ очками за матч:
1. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») — 21 сезон.
2. Оскар Робертсон — 10.
3. Расселл Уэстбрук («Денвер Наггетс») — 9.
4. Джеймс Харден («Лос-Анджелес Клипперс») — 9.
5. Ларри Бёрд — 8.
6. Майкл Джордан («Чикаго Буллз») — 6.
7. Кевин Дюрант («Финикс Санз») — 6.
8. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») — 6.
9. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») — 6.
10. Лука Дончич («Даллас Маверикс») — 6.
Ранее популярное издание Hoopshype опубликовало список баскетболистов с заниженной зарплатой.