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Опубликован список баскетболистов, обладающих серией в несколько сезонов с 10+ очками

Звёздный игрок и четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс обладает уникальным достижением, набирая на протяжении 21 сезона непрерывно минимум 10 очков за матч. Стал известен список баскетболистов, которые также обладали серией из нескольких сезонов с таким показателем очков.

Топ-10 баскетболистов с серией сезонов с 10+ очками за матч:

1. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») — 21 сезон.

2. Оскар Робертсон — 10.

3. Расселл Уэстбрук («Денвер Наггетс») — 9.

4. Джеймс Харден («Лос-Анджелес Клипперс») — 9.

5. Ларри Бёрд — 8.

6. Майкл Джордан («Чикаго Буллз») — 6.

7. Кевин Дюрант («Финикс Санз») — 6.

8. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») — 6.

9. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») — 6.

10. Лука Дончич («Даллас Маверикс») — 6.

Ранее популярное издание Hoopshype опубликовало список баскетболистов с заниженной зарплатой.