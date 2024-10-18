Дрэймонд Грин рассказал о дальнейших планах своей карьеры в НБА

Четырёхкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин порассуждал о своём будущем и о своих планах завершить карьеру в составе калифорнийского клуба.

«Однажды всему, что мы знали, приходит конец. Лига другая. Команды разные. Всё может измениться в одночасье. Искренне верю, что завершу здесь свою карьеру, но всё слишком быстро меняется. Никогда не знаешь, как всё может обернуться.

Два года назад я был очень настроен на завершение карьеры, но этим летом я запутался в своём будущем ещё больше. Когда это произойдёт, то, значит, так тому и быть. Но перестаньте пытаться закончить на своих условиях во время расцвета своей карьеры», — приводит слова Грина издание Basket News.

В прошлом сезоне Дрэймонд набирал в среднем 8,6 очка, 7,2 подбора и шесть передач. В 2015, 2017, 2018 и 2022 годах Грин стал чемпионом в составе «Уорриорз».