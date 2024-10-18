Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда Белград — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дрэймонд Грин рассказал о дальнейших планах своей карьеры в НБА

Дрэймонд Грин рассказал о дальнейших планах своей карьеры в НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин порассуждал о своём будущем и о своих планах завершить карьеру в составе калифорнийского клуба.

«Однажды всему, что мы знали, приходит конец. Лига другая. Команды разные. Всё может измениться в одночасье. Искренне верю, что завершу здесь свою карьеру, но всё слишком быстро меняется. Никогда не знаешь, как всё может обернуться.

Два года назад я был очень настроен на завершение карьеры, но этим летом я запутался в своём будущем ещё больше. Когда это произойдёт, то, значит, так тому и быть. Но перестаньте пытаться закончить на своих условиях во время расцвета своей карьеры», — приводит слова Грина издание Basket News.

В прошлом сезоне Дрэймонд набирал в среднем 8,6 очка, 7,2 подбора и шесть передач. В 2015, 2017, 2018 и 2022 годах Грин стал чемпионом в составе «Уорриорз».

Материалы по теме
Названо уникальное достижение, которое может покориться Стефену Карри через шесть лет
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android