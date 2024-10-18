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Тренер «Милуоки» Риверс назвал Кевина Гарнетта величайшим ролевым игроком

Тренер «Милуоки» Риверс назвал Кевина Гарнетта величайшим ролевым игроком
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Главный тренер «Милуоки Бакс» Док Риверс назвал своего бывшего подопечного в «Бостон Селтикс» Кевина Гарнетта величайшим игроком в истории баскетбола.

«С точки зрения сравнения, он неплохой парень. Настойчивый, энергичный, чрезвычайно высокий баскетбольный IQ. Я называю Гарнетта лучшим ролевым игроком-суперзвездой всех времён. Потому что он был суперзвездой, но он всё равно всегда покупался в статус ролевого игрока и всегда поднимал команду на первое место. Отличный парень, которого можно купить и за которым можно и нужно следовать», — приводит слова Риверса издание Fadeaway World.

Риверс был главным тренером «Селтикс», когда команда обменяла Кевина Гарнетта вместе с Рэем Алленом, чтобы сформировать большую тройку с Полом Пирсом. Риверс вместе с Гарнеттом и «Селтикс» выиграл чемпионат в том сезоне (2008).

Кевин Гарнетт показал хорошие цифры результативности в своём первом сезоне за «Селтикс», набирая в среднем 18,8 очка, 9,2 подбора, 3,4 передачи, 1,4 перехвата и 1,3 блок-шота за игру. Несмотря на свою меньшую роль по сравнению с карьерой в «Тимбервулвз», Гарнетт произвёл сенсацию и выиграл награду «Защитник года 2008».

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