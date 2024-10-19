Стэн ван Ганди: Леброну уже 40 лет, от него не надо ничего ждать

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Орлеан Пеликанс» Стэн ван Ганди считает, что «Лос-Анджелес Лейкерс» не оправдает надежд фанатов и не добьётся высоких результатов в этом сезоне.

«Нынешний состав «Лейкерс» нельзя назвать топовым в Западной конференции. Леброну Джеймсу уже 40 лет, фанаты слишком многое хотят увидеть от него и команды. А вот Джей Джей Редику [главный тренер «Лейкерс»] нужно быть готовым ко всему этому, потому что люди будут требовать от него того, что он не сможет сделать. Дарвин Хэм [бывший тренер «Лейкерс»] имел два года, добирался до финала Запада, и его прогнали из клуба», — приводит слова ван Ганди Sportingnews.