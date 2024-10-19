Евролига: результаты матчей 18 октября
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18 октября состоялся очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Пятничный вечер порадовал поклонников баскетбола четырьмя встречами. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Результаты матчей Евролиги 18 октября:
«Монако» обыграл «Виртус» со счётом 101:85.
Евролига . Регулярный чемпионат. 4-й тур
18 октября 2024, пятница. 20:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
101 : 85
Виртус
Болонья, Италия
Монако: Окобо, Лойд, Папаяннис, Диалло, Корнели, Джайте, Мотеюнас, Тарпей, Бегарен, Браун, Стразель, Джеймс
Виртус: Кординье, Белинелли, Пайола, Клайберн, Шенгелия, Хэкетт, Гражулис, Морган, Полонара, Диуф, Жижич, Такер
«Анадолу Эфес» одержал победу над «Олимпиакосом» — 91:89.
Евролига . Регулярный чемпионат. 4-й тур
18 октября 2024, пятница. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
91 : 89
Олимпиакос
Пирей, Греция
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Нвора, Брайант, Шмитс, Томпсон, Джонсон, Пуарье, Оздемироглу, Османи, Йылмаз, Уиллис
Олимпиакос: Уолкап, Райт, Ларенцакис, Вильдоса, Фалль, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Петрушев, Маккиссик, Фурнье
«Црвена Звезда» уступила «Барселоне» в овертайме — 94:98.
Евролига . Регулярный чемпионат. 4-й тур
18 октября 2024, пятница. 21:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
94 : 98
ОТ
Барселона
Барселона, Испания
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Кэнэн, Теодосич, Митрович, Лазич, Калинич, Добрич, Боломбой, Даум, Гедрайтис, Недович, душ Сантуш
Барселона: Пантер, Андерсон, Веселы, Брисуэла, Мету, Саторански, Эрнангомес, Нуньес, Фалл, Лапровиттола, Абринес, Паркер
АСВЕЛ одержал победу у «Басконии» — 78:69.
Евролига . Регулярный чемпионат. 4-й тур
18 октября 2024, пятница. 21:30 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
76 : 69
Баскония
Витория, Испания
АСВЕЛ: Харрисон, Скофилд, Ли, Кауди, Маледон, Ловернь, Джексон, де Коло, Сако, Лайти, Ндиайе, Kabenga Mbiya
Баскония: Ховард, Савков, Седекерскис, Луваву-Кабарро, Ярамаз, Форрест, Рогкавопулос, Диоп, Болдуин, Холл, Ндиайе, Монеке
В сезоне-2024/2025 регулярный чемпионат Евролиги проводится с 3 октября 2024 года по 11 апреля 2025 года. 18 команд сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы в течение 34 туров.
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