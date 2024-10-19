Евролига: результаты матчей 18 октября

18 октября состоялся очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Пятничный вечер порадовал поклонников баскетбола четырьмя встречами. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей Евролиги 18 октября:

«Монако» обыграл «Виртус» со счётом 101:85.

«Анадолу Эфес» одержал победу над «Олимпиакосом» — 91:89.

«Црвена Звезда» уступила «Барселоне» в овертайме — 94:98.

АСВЕЛ одержал победу у «Басконии» — 78:69.

В сезоне-2024/2025 регулярный чемпионат Евролиги проводится с 3 октября 2024 года по 11 апреля 2025 года. 18 команд сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы в течение 34 туров.