Предсезонные матчи НБА-2024/2025: результаты от 19 октября
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Сегодня, 19 октября, прошёл заключительный игровой день предсезонной подготовки в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На сегодня было запланировано семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.
- «Вашингтон Уизардс» — «Нью-Йорк Никс» — 118:117.
- «Орландо Мэджик» 114:99 «Филадельфия Сиксерс»
- «Бруклин Нетс» — «Торонто Рэпторс» — 112:116.
- «Чикаго Буллз» — «Кливленд Кавальерс» — 139:137 ОТ.
- «Мемфис Гриззлиз» — «Майами Хит» — 109:114.
- «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Юта Джаз» — 124:86.
- «Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 132:74.
НБА — предсезонные матчи
19 октября 2024, суббота. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
118 : 117
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Вашингтон Уизардс: Пул - 16, Дэвис - 14, Батлер - 14, Кузма - 12, Шампани - 11, Funk - 9, Болдуин Мл. - 8, George - 8, Carrington - 7, Валанчюнас - 7, Багли III - 7, Гилл - 5, Вукчевич, Батлер, Холмс, Гуйе
Нью-Йорк Никс: Брансон - 27, Таунс - 22, Ануноби - 14, Kolek - 13, Пэйн - 12, Dadiet - 10, Бриджес - 8, Ачиува - 6, Харт - 2, Уоррен - 2, Hukporti - 1, Топпин, Макбрайд, McCullar Jr, Океке, Симс, Робинсон, Шамет
НБА — предсезонные матчи
19 октября 2024, суббота. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
114 : 99
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Орландо Мэджик: Банкеро - 21, Саггс - 12, Ховард - 11, Картер - 10, Харрис - 9, Блэк - 8, Вагнер - 6, da Silva - 6, Битадзе - 6, Айзек - 5, Энтони - 5, Слоусон - 4, Колдуэлл-Поуп - 3, Маккланг - 2, Morales - 2, Калвер - 2, Thompson - 2, Хьюстан, Джозеф, Куин, Вагнер
Филадельфия Сиксерс: Убре - 17, Каунсил - 13, Драммонд - 12, Мартин - 10, Мартин - 9, Ябуселе - 9, Джексон - 7, Киньонес - 6, Даутин - 5, Bona - 4, Гордон - 3, Лоури - 2, Edwards - 2, Макси
НБА — предсезонные матчи
19 октября 2024, суббота. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
112 : 116
Торонто Рэпторс
Торонто
Бруклин Нетс: Джонсон - 32, Уилсон - 13, Томас - 13, Уильямс - 12, Шрёдер - 12, Клауни - 11, Джонсон - 11, Милтон - 4, Симмонс - 4, Миллер-Уайтхэд, Cui, Мартин, Мартин, Бэйли
Торонто Рэпторс: Барнс - 21, Агбаджи - 16, Пёлтль - 14, Дик - 12, Буше - 10, Куикли - 9, Shead - 9, Рэмси - 8, Фернанду - 7, Картон - 3, Battle - 3, Kamka Chomche - 2, Mogbo - 1, Митчелл - 1, Роден, Темпл, Carlson
НБА — предсезонные матчи
19 октября 2024, суббота. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
139 : 137
ОТ
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Чикаго Буллз: Досунму - 19, Лавин - 18, Вучевич - 18, Уайт - 14, Смит - 14, Болл - 11, Уильямс - 10, Картер - 9, Хортон-Такер - 9, Buzelis - 7, Крэйг - 3, Дуарте - 3, Филлипс - 2, Лидделл - 2, Саного, Стюард
Кливленд Кавальерс: Аллен - 25, Гарлэнд - 23, Митчелл - 22, Мобли - 15, Уэйд - 14, ЛеВерт - 9, Tyson - 8, Меррилл - 6, Ньянг - 5, Тор - 4, Джером - 3, Бернард - 2, Портер - 1, Нэнс, Томпсон, Travers
НБА — предсезонные матчи
19 октября 2024, суббота. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
109 : 114
Майами Хит
Майами
Мемфис Гриззлиз: Альдама - 19, Бейн - 19, Морант - 17, Wells - 11, Кларк - 9, Edey - 7, Пиппен Мл. - 6, Норрис - 6, Смарт - 5, Bacot - 4, Ларэвиа - 2, Перейра - 2, Кончар - 2, Они, Уильямс Мл., Кеннард, Джексон, Kawamura, Spencer, Хафф, Джексон
Майами Хит: Кристофер - 17, Ware - 16, Литтл - 15, Larsson - 14, Йович - 11, Смит - 10, Хайсмит - 10, Johnson - 8, Pullin - 6, Брайант - 3, Washington - 2, Stevens - 2, Розир, Жакез-мл., Бёркс
НБА — предсезонные матчи
19 октября 2024, суббота. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
124 : 86
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Портленд Трэйл Блэйзерс: Рупер - 20, Грант - 18, Clingan - 14, Рит - 14, Саймонс - 11, Авдия - 10, Мюррэй - 10, Камара - 8, Хендерсон - 6, Минайя - 5, Бэнтон - 4, Макгауэнс - 2, Мур - 2
Юта Джаз: Сенсабо - 13, Юбэнкс - 9, Михайлюк - 9, Джузэнг - 8, Коллинс - 7, Кларксон - 6, Секстон - 6, Джордж - 6, Williams - 5, Маркканен - 5, Поттер - 5, Filipowski - 4, Кесслер - 2, Хендрикс - 1, Миллз, Престон, Collier, Чьебв
НБА — предсезонные матчи
19 октября 2024, суббота. 05:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
132 : 74
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга - 17, Подзиемски - 16, Муди - 14, Хилд - 14, Уиггинс - 13, Джексон-Дэвис - 12, Мелтон - 9, Post - 8, Луни - 6, Пэйтон II - 4, Сантос - 4, Уотерс III - 4, Спенсер - 4, Андерсон - 3, Beekman - 2, Грин - 2, Hinson, Карри, Нокс, Rowe
Лос-Анджелес Лейкерс: Olivari - 22, James - 17, Хэйс - 7, Худ-Скифино - 6, Реддиш - 6, Льюис - 6, Traore - 6, Каслтон - 4, Расселл, Вандербилт, Дэвис, Knecht, Винсент, Колоко, Кристи, Ривз, Джеймс, Хатимура, Вуд, Murphy
Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».
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