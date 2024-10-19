Предсезонные матчи НБА-2024/2025: результаты от 19 октября

Сегодня, 19 октября, прошёл заключительный игровой день предсезонной подготовки в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На сегодня было запланировано семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

«Вашингтон Уизардс» — «Нью-Йорк Никс» — 118:117.

«Орландо Мэджик» 114:99 «Филадельфия Сиксерс»

«Бруклин Нетс» — «Торонто Рэпторс» — 112:116.

«Чикаго Буллз» — «Кливленд Кавальерс» — 139:137 ОТ.

«Мемфис Гриззлиз» — «Майами Хит» — 109:114.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Юта Джаз» — 124:86.

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 132:74.

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».