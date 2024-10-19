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Сын Леброна Джеймса Бронни набрал 17 очков в предсезонном матче НБА

Сын Леброна Джеймса Бронни набрал 17 очков в предсезонном матче НБА
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Сегодня, 19 октября, завершился очередной матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 132:74 в пользу домашней команды.

НБА — предсезонные матчи
19 октября 2024, суббота. 05:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
132 : 74
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга - 17, Подзиемски - 16, Муди - 14, Хилд - 14, Уиггинс - 13, Джексон-Дэвис - 12, Мелтон - 9, Post - 8, Луни - 6, Пэйтон II - 4, Сантос - 4, Уотерс III - 4, Спенсер - 4, Андерсон - 3, Beekman - 2, Грин - 2, Hinson, Карри, Нокс, Rowe
Лос-Анджелес Лейкерс: Olivari - 22, James - 17, Хэйс - 7, Худ-Скифино - 6, Реддиш - 6, Льюис - 6, Traore - 6, Каслтон - 4, Расселл, Вандербилт, Дэвис, Knecht, Винсент, Колоко, Кристи, Ривз, Джеймс, Хатимура, Вуд, Murphy

Новичок «Лейкерс» и сын Леброна Джеймса Бронни Джеймс, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 35 минут, набрав суммарно 17 очков (7 из 17 с игры, где 1 из 5 — трёхочковый), сделав четыре подбора, три перехвата, одну результативную передачу и столько же блок-шотов. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-37».

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».

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