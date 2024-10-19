Сын Леброна Джеймса Бронни набрал 17 очков в предсезонном матче НБА

Сегодня, 19 октября, завершился очередной матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 132:74 в пользу домашней команды.

Новичок «Лейкерс» и сын Леброна Джеймса Бронни Джеймс, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 35 минут, набрав суммарно 17 очков (7 из 17 с игры, где 1 из 5 — трёхочковый), сделав четыре подбора, три перехвата, одну результативную передачу и столько же блок-шотов. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-37».

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».