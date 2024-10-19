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Единая лига: расписание матчей 19 октября

Единая лига: расписание матчей 19 октября
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19 октября состоятся очередные матчи в рамках Единой лиги ВТБ. Суббота порадует поклонников отечественного баскетбола двумя встречами. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшнего дня.

Единая лига. Расписание матчей 19 октября:

14:00 мск — «Самара» — «Астана»;

16:00 мск — «Автодор» — «Енисей».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 октября 2024, суббота. 14:00 МСК
Самара
Самарская область
Не начался
Астана
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 октября 2024, суббота. 16:00 МСК
Автодор
Саратов
Не начался
Енисей
Красноярск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

Действующим победителем Единой лиги является ЦСКА. В финальной серии прошлого сезона московский клуб оказался сильнее казанского УНИКСа (4-1 в серии). Для армейцев эта победа стала 11-й в истории. Бронзовые медали завоевал «Зенит» из Санкт-Петербурга.

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