19 октября состоятся очередные матчи в рамках Единой лиги ВТБ. Суббота порадует поклонников отечественного баскетбола двумя встречами. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшнего дня.

Единая лига. Расписание матчей 19 октября:

14:00 мск — «Самара» — «Астана»;

16:00 мск — «Автодор» — «Енисей».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 19 октября 2024, суббота. 14:00 МСК Самара Самарская область Не начался Астана Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 19 октября 2024, суббота. 16:00 МСК Автодор Саратов Не начался Енисей Красноярск Кто победит в основное время? П1 X П2

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

Действующим победителем Единой лиги является ЦСКА. В финальной серии прошлого сезона московский клуб оказался сильнее казанского УНИКСа (4-1 в серии). Для армейцев эта победа стала 11-й в истории. Бронзовые медали завоевал «Зенит» из Санкт-Петербурга.