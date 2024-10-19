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Бронни Джеймс сегодня набрал больше очков, чем в первых пяти предсезонных матчах НБА

Бронни Джеймс сегодня набрал больше очков, чем в первых пяти предсезонных матчах НБА
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20-летний американский профессиональный баскетболист команды «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс в завершающем матче предсезонных игр НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» набрал больше очков, чем в первых пяти предсезонных матчах НБА. «Уорриорз» разгромили «Лейкерс» 132:74.

НБА — предсезонные матчи
19 октября 2024, суббота. 05:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
132 : 74
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга - 17, Подзиемски - 16, Муди - 14, Хилд - 14, Уиггинс - 13, Джексон-Дэвис - 12, Мелтон - 9, Post - 8, Луни - 6, Пэйтон II - 4, Сантос - 4, Уотерс III - 4, Спенсер - 4, Андерсон - 3, Beekman - 2, Грин - 2, Hinson, Карри, Нокс, Rowe
Лос-Анджелес Лейкерс: Olivari - 22, James - 17, Хэйс - 7, Худ-Скифино - 6, Реддиш - 6, Льюис - 6, Traore - 6, Каслтон - 4, Расселл, Вандербилт, Дэвис, Knecht, Винсент, Колоко, Кристи, Ривз, Джеймс, Хатимура, Вуд, Murphy

На счету Бронни 17 очков, в то время как в первых пяти матчах предсезонного турнира он набрал суммарно восемь очков.

Также в прошлой игре с «Финикс Санз» Бронни стал лидером калифорнийской команды по показателю «плюс-минус».

Бронни был выбран на минувшем драфте НБА во втором раунде под 55-м номером драфта. Таким образом Бронни и Леброн Джеймс стали первым в истории североамериканской лиги дуэтом отца и сына, играющих вместе.

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