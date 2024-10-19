Бронни Джеймс сегодня набрал больше очков, чем в первых пяти предсезонных матчах НБА

20-летний американский профессиональный баскетболист команды «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс в завершающем матче предсезонных игр НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» набрал больше очков, чем в первых пяти предсезонных матчах НБА. «Уорриорз» разгромили «Лейкерс» 132:74.

На счету Бронни 17 очков, в то время как в первых пяти матчах предсезонного турнира он набрал суммарно восемь очков.

Также в прошлой игре с «Финикс Санз» Бронни стал лидером калифорнийской команды по показателю «плюс-минус».

Бронни был выбран на минувшем драфте НБА во втором раунде под 55-м номером драфта. Таким образом Бронни и Леброн Джеймс стали первым в истории североамериканской лиги дуэтом отца и сына, играющих вместе.