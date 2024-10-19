Известный персональный тренер оценил перспективы Бронни Джеймса в НБА

Популярный американский персональный тренер Крис Брикли оценил перспективы новичка «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймса в НБА.

«От его владения мячом до бросков, атлетизма и IQ — он намного выше, чем люди думают. Я думаю, что его ждёт долгая карьера в НБА», — приводит слова Брикли издание Bleacher Report.

Бронни является сыном звёздного игрока «озёрников» Леброна Джеймса. Бронни был выбран на драфте НБА — 2024 во втором раунде под 55-м номером. Таким образом, впервые в истории североамериканской лиги в одной команде будут выступать отец и сын.

Ранее сын Леброна в завершающей игре предсезонного турнира набрал рекордные для себя очки в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» — 17.