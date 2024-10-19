Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Автодор — Енисей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Известный персональный тренер оценил перспективы Бронни Джеймса в НБА

Известный персональный тренер оценил перспективы Бронни Джеймса в НБА
Комментарии

Популярный американский персональный тренер Крис Брикли оценил перспективы новичка «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймса в НБА.

«От его владения мячом до бросков, атлетизма и IQ — он намного выше, чем люди думают. Я думаю, что его ждёт долгая карьера в НБА», — приводит слова Брикли издание Bleacher Report.

Бронни является сыном звёздного игрока «озёрников» Леброна Джеймса. Бронни был выбран на драфте НБА — 2024 во втором раунде под 55-м номером. Таким образом, впервые в истории североамериканской лиги в одной команде будут выступать отец и сын.

Ранее сын Леброна в завершающей игре предсезонного турнира набрал рекордные для себя очки в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» — 17.

Материалы по теме
Бронни Джеймс сегодня набрал больше очков, чем в первых пяти предсезонных матчах НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android