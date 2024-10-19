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НБА попросила букмекеров исключить конкретные ставки на игроков после скандального случая

НБА попросила букмекеров исключить конкретные ставки на игроков после скандального случая
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Руководство НБА ввело правило имени дисквалифицированного баскетболиста Джонтея Портера, сообщило издание Legion Hoops.

Джонтей Портер — младший брат лёгкого форварда «Денвер Наггетс» Майкла Портера, который выступает за «Денвер Наггетс».

НБА попросила букмекерские конторы не включать в линии событий тех игроков, у кого действуют двухсторонние или 10-дневные контракты.

Предварительно сообщалось, что бывший бигмен «Торонто Рэпторс» увлекался беттингом с 2021 по 2023 год, но букмекерская компания не принимала от Джонтея никаких ставок на НБА, поскольку он был игроком Лиги развития. Но позже выяснилось, что Джонтей сообщил конфиденциальную информацию о состоянии своего здоровья человеку, который, как он знал, делал ставки на НБА.

Этот человек сделал экспресс-ставку на сумму около $ 80 000 в онлайн-букмекерской конторе, выиграв при этом $ 1,1 млн, поставив на то, что Джонтей плохо сыграет. Финальная точка в вопросе о его пожизненной дисквалификации — сделанная ставка против «Торонто Рэпторс».

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