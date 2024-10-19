Снуп Догг рассказал, какое прозвище он дал новичку «Лейкерс» Далтону Кнехту

Популярный американский 52-летний американский рэпер и актёр Снуп Догг поделился своими мыслями о нынешнем составе «Лос-Анджелес Лейкерс», поклонником которого он является, и рассказал о прозвище, которое дал новичку Далтону Кнехту.

«Вы назвали его неправильным именем. Его новое имя — Уэстсайд Кнехт (произносится как Уэстсайд Коннект). В «Лейкерс» выполняют миссию, у нас есть все, кто нам нужен, все вернулись, и кажется, что все здоровы. Мне нравится состав, мне нравится Кнехт, и мне нравится Маленький Бронни. Я чувствую, что у нас есть несколько молодых головорезов, и тогда Леброн сделает своё дело. Я просто думаю, что нам нужен центровой», — приводит слова Снуп Догга издание Faeaway World.

Далтон стал одной из обсуждаемых персон в лиге после того, как в предсезонном матче с «Финикс Санз» набрал 20 очков подряд.