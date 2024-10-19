Игрок «Лейкерс» расплакался, рассказывая о встрече со Стефеном Карри

23-летний американский профессиональный баскетболист команды «Лос-Анджелес Лейкерс» Куинси Оливари, который не был задрафтован, эмоционально отреагировал на предсезонную игру с разыгрывающим защитником «Голден Стэйт Уорриорз» Стефеном Карри.

«Это мой любимый игрок. Сразу же при встрече он мне сказал: «Я большой поклонник твоей игры», и, если быть честным, то это я большой его фанат. У меня была его майка, на которой он дважды расписывался. И да, потом я спал в ней. Я очень хочу быть похожим на него. Поэтому рад, что просто смог встретиться с ним, и он проявил уважение ко мне, мы поговорили, он отдал мне свои кроссовки и подписал их. Это значило для меня очень много», — сказал Оливари на пресс-конференции.

«Уорриорз» во главе с Карри разгромили «Лейкерс» со счётом 132:74. Куинси набрал в матче 22 очка.