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Игрок «Лейкерс» расплакался, рассказывая о встрече со Стефеном Карри

Игрок «Лейкерс» расплакался, рассказывая о встрече со Стефеном Карри
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23-летний американский профессиональный баскетболист команды «Лос-Анджелес Лейкерс» Куинси Оливари, который не был задрафтован, эмоционально отреагировал на предсезонную игру с разыгрывающим защитником «Голден Стэйт Уорриорз» Стефеном Карри.

«Это мой любимый игрок. Сразу же при встрече он мне сказал: «Я большой поклонник твоей игры», и, если быть честным, то это я большой его фанат. У меня была его майка, на которой он дважды расписывался. И да, потом я спал в ней. Я очень хочу быть похожим на него. Поэтому рад, что просто смог встретиться с ним, и он проявил уважение ко мне, мы поговорили, он отдал мне свои кроссовки и подписал их. Это значило для меня очень много», — сказал Оливари на пресс-конференции.

«Уорриорз» во главе с Карри разгромили «Лейкерс» со счётом 132:74. Куинси набрал в матче 22 очка.

НБА — предсезонные матчи
19 октября 2024, суббота. 05:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
132 : 74
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга - 17, Подзиемски - 16, Муди - 14, Хилд - 14, Уиггинс - 13, Джексон-Дэвис - 12, Мелтон - 9, Post - 8, Луни - 6, Пэйтон II - 4, Сантос - 4, Уотерс III - 4, Спенсер - 4, Андерсон - 3, Beekman - 2, Грин - 2, Hinson, Карри, Нокс, Rowe
Лос-Анджелес Лейкерс: Olivari - 22, James - 17, Хэйс - 7, Худ-Скифино - 6, Реддиш - 6, Льюис - 6, Traore - 6, Каслтон - 4, Расселл, Вандербилт, Дэвис, Knecht, Винсент, Колоко, Кристи, Ривз, Джеймс, Хатимура, Вуд, Murphy
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