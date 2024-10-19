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Инсайдер Шэмс Чарания рассказал о будущем Кевина Дюранта в НБА

Инсайдер Шэмс Чарания рассказал о будущем Кевина Дюранта в НБА
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Популярный журналист, занимающий должность главного инсайдера ESPN, Шэмс Чарания высказался по поводу будущего звёздного игрока НБА Кевина Дюранта из клуба «Финикс Санз».

«Давайте начнём с будущего члена Зала славы Кевина Дюранта. Он имеет право на продление контракта уже сейчас, но мне сказали, что продления для него не будет. У него осталось два года по нынешнему контракту, но он имеет право только на один год и $ 60 млн в это межсезонье до крайнего срока в понедельник. Следующим летом он будет продлён», — приводит слова Чарании издание Fadeaway World.

Кевин Дюрант первоначально подписал четырёхлетний контракт на сумму $ 194 млн с «Бруклин Нетс» в 2021 году, но сейчас он находится в платёжной ведомости «Санз» после того, как перешёл в организацию в 2023 году.

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