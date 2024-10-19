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«Самара» разгромила «Астану» в рамках Единой лиги

«Самара» разгромила «Астану» в рамках Единой лиги
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19 октября состоялся очередной матч Единой лиги ВТБ, в котором на стадионе «Дворец спорта имени В.С. Высоцкого» баскетбольный клуб «Самара» принимал «Астану». «Самара» нанесла разгромное поражение «Астане» со счётом 91:57 (21:18, 20:14, 27:14, 23:11).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 октября 2024, суббота. 14:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
91 : 57
Астана
Астана
Самара: Брукс, Сопин, Адамс, Гудумак, Пынько, Голдырев, Карданахишвили, М. Кулагин, Харрелл, Чикарев, Попов
Астана: Джонсон, Утоми, Щербак, Десятников, Походяев, Смит, Айткали, Исаенко, Майдекин, Оразбеков

Лучшим игроком в составе самарского коллектива стал Илья Попов, оформивший в матче 17 очков и 11 подборов. Ронни Харрелл набрал в игре 19 очков (четыре из восьми трёхочковых), сделал пять подборов, две передачи и три перехвата.

В составе казахстанского клуба отличился Маркелл Джонсон, записавший на свой счёт 23 очка, четыре подбора, четыре передачи и один перехват.

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