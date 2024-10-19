«Даллас» не выдержит марафон регулярного сезона». Пол Пирс — о «Маверикс»

46-летний звёздный бывший баскетболист Пол Пирс заявил, что клуб «Даллас Маверикс» не справится с нагрузкой регулярного сезона и будет блистать только в серии плей-офф.

«Я не уверен, что слишком увлечён «Маверикс». Они не собираются быть на вершине турнирной таблицы… Они просто будут преуспевать в серии из семи игр, я думаю, это не та команда, которая создана для марафона регулярного сезона.

Ценность Клэя [Томпсона] на самом деле не будет так сильно проявляться в регулярном сезоне, как в плей-офф… Когда вы становитесь старше, в регулярном сезоне вы как бы пытаетесь пройти через это, перетерпеть и сохраняете те особые выступления, когда это действительно важно», — приводит слова Пирса издание The Sports Rush.

В минувшем сезоне «Даллас» вышел в финал НБА, где уступил «Бостон Селтикс» со счётом 1-4.