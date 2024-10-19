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Известный эксперт обозначил место Егора Дёмина в списке иностранных новичков NCAA

Известный эксперт обозначил место Егора Дёмина в списке иностранных новичков NCAA
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Известный драфт-аналитик и эксперт по молодым баскетболистам Джонатан Гивони назвал место, на которое бы поставил россиянина Егора Дёмина. Предстоящий сезон спортсмен проведёт в американской студенческой лиге NCAA в университете Бригама Янга (BYU).

В своём материале на ESPN Гивони отдал Дёмину третье место из 10 в списке иностранных новичков в NCAA. Он сообщил, что Егор оказался на этой строчке благодаря своей уникальной универсальности при росте в 206 см и креативности на паркете, которую он демонстрирует при игре на пик-н-роллах и бросая мяч с дриблинга.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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