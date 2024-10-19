«Автодор» уверенно победил «Енисей» в Единой лиге

19 октября состоялся очередной матч Единой лиги ВТБ, в котором на площадке Дворца спорта «Кристалл» в Саратове местный баскетбольный клуб «Автодор» принимал «Енисей». «Автодор» одержал уверенную победу над «Енисеем» со счётом 64:52 (17:17, 17:9, 20:15, 10:11).

Лучшим игроком в составе саратовской команды стал атакующий защитник Калеб Агада, оформивший в матче 31 очко и 10 подборов. Ближайший по результативности с ним игрок — центровой Дмитрий Халдеев, набравший всего 10 очков и совершивший пять подборов.

В составе «Енисея» отличился разыгрывающий Тимофей Герасимов, записавший на свой счёт 12 очков, а также семь подборов.