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Шакил О'Нил признался, что завидует Леброну и Бронни Джеймсам

Шакил О'Нил признался, что завидует Леброну и Бронни Джеймсам
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Легендарный баскетболист, член Зала славы Шакил О'Нил признался, что совместная игра Леброна и Бронни Джеймсов вызвала у него ревность.

«Я борюсь с профессиональной ревностью. Немного ревную… Я использую вещи, которые меня злят, и вместо ненависти использую это, чтобы мотивировать себя. Мой сын мог быть в таком положении. Жизнь — это титулы. Я бы хотел первым получить это звание. Теперь, когда мы разобрались с этим, я рад за Брона. Но с точки зрения профессиональной зависти я хотел бы, чтобы это были я и Шариф или я и Шакир. Но я рад за Бронни и за Леброна и желаю им всего наилучшего», — сказал О'Нил в своём подкасте The Big Podcast.

Леброн Джеймс и его сын Бронни вошли в историю, сыграв вместе во второй предсезонной игре с «Финикс Санз». Они стали первым дуэтом отца и сына в истории НБА.

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