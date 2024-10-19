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Стив Керр высказал своё отношение к смещению акцента в НБА на трёхочковые броски

Стив Керр высказал своё отношение к смещению акцента в НБА на трёхочковые броски
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр признался, что ему не нравится наблюдать в играх Национальной баскетбольной ассоциации большое количество трёхочковых бросков. Однако он отметил, что это является одним из самых простых и быстрых способов переломить ход игры.

«Честно говоря, мне не нравится видеть, как за игру забивают 100 трёхочковых. Но мы должны делать всё возможное, чтобы победить, так что я не думаю, что в ближайшее время ситуация изменится», — приводит слова Керра Sportskeeda.

Стив Керр занял пост главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» в мае 2014 года. С тех пор он активно использует мастерство славящихся дальними бросками Стефа Карри и Клэя Томпсона. «Уорриорз» использовали свои трёхочковые броски, чтобы обеспечить себе чемпионство в 2015, 2017, 2018 и 2022 годах.

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