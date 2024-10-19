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Результаты всех матчей Единой лиги 19 октября

Результаты всех матчей Единой лиги 19 октября
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В субботу, 19 октября, состоялись матчи регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В этот день было проведено две игры. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами игрового дня.

Результаты матчей Единой лиги 16 октября:

«Самара» — «Астана» — 91:57;
«Автодор» — «Енисей» — 64:52.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 октября 2024, суббота. 14:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
91 : 57
Астана
Астана
Самара: Харрелл - 19, Попов - 17, Адамс - 14, Карданахишвили - 12, Брукс - 7, Голдырев - 7, Гудумак - 6, Пынько - 4, Чикарев - 3, Сопин - 2, М. Кулагин
Астана: Джонсон - 23, Утоми - 10, Походяев - 9, Смит - 5, Айткали - 4, Десятников - 2, Майдекин - 2, Оразбеков - 2, Щербак, Исаенко
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 октября 2024, суббота. 16:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
64 : 52
Енисей
Красноярск
Автодор: Джонс, Пранаускис, Беслач, Агада, Фёдоров, Наумов, Петенев, Халдеев, Кулешов, Яковлев, Цыбиков, Сычков
Енисей: Сандерс, Степанович, Ведищев, Балашов, Перевалов, Сонько, Шлегель, Долинин, Герасимов, Одиноков, Загретдинов, Близнюк

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с 7-го по 10-е, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф. Напомним, победителем минувшего сезона Единой лиги стал московский ЦСКА.

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