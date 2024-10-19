Результаты всех матчей Единой лиги 19 октября

В субботу, 19 октября, состоялись матчи регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В этот день было проведено две игры. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами игрового дня.
Результаты матчей Единой лиги 16 октября:
«Самара» — «Астана» — 91:57;
«Автодор» — «Енисей» — 64:52.
В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).
Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с 7-го по 10-е, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф. Напомним, победителем минувшего сезона Единой лиги стал московский ЦСКА.
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