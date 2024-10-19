«Открой своё сердце людям». Американский колледж Дёмина показал, как проходил медиадень

Американский университет Бригама Янга (BYU) показал, как проходил медиадень баскетбольной команды. Участие в фото- и видеосессиях принимал российский игрок Егор Дёмин, который следующий сезон проведёт в NCAA.

Видео можно посмотреть на официальном канале BYU Cougars в YouTube.

На видео Дёмин попросил одного из напарников сделать кричащее фото для портфолио, после чего сказал: «Открой своё сердце людям, давай же».

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