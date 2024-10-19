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«Открой своё сердце людям». Американский колледж Дёмина показал, как проходил медиадень

«Открой своё сердце людям». Американский колледж Дёмина показал, как проходил медиадень
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Американский университет Бригама Янга (BYU) показал, как проходил медиадень баскетбольной команды. Участие в фото- и видеосессиях принимал российский игрок Егор Дёмин, который следующий сезон проведёт в NCAA.

Видео можно посмотреть на официальном канале BYU Cougars в YouTube.

На видео Дёмин попросил одного из напарников сделать кричащее фото для портфолио, после чего сказал: «Открой своё сердце людям, давай же».

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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