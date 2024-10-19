Тренер «Енисея» Арсич назвал причины проигрыша «Автодору»

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич назвал причины проигрыша своей команды саратовскому «Автодору» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счётом 52:64.

«Автодор» сегодня оказался лучшей командой. Они играли энергичнее. А мы показали себя не с лучшей стороны. Соперники бились от начала до конца, мы играли слишком мягко в защите. Во второй половине мы не пользовались тем, что на нас фолили. Играя так, побеждать в Единой лиге не получится. Жаль это повторять, но я думал, что мы станем лучше по сравнению с прошлой игрой. Будем работать над собой», — приводит слова Арсича пресс-служба «Енисея».

В следующем туре «Енисей» 23 октября сыграет на выезде с БК «Астана». В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).