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Тренер «Енисея» Арсич назвал причины проигрыша «Автодору»

Тренер «Енисея» Арсич назвал причины проигрыша «Автодору»
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Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич назвал причины проигрыша своей команды саратовскому «Автодору» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счётом 52:64.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 октября 2024, суббота. 16:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
64 : 52
Енисей
Красноярск
Автодор: Агада - 31, Халдеев - 10, Беслач - 7, Пранаускис - 5, Джонс - 4, Кулешов - 4, Сычков - 3, Фёдоров, Наумов, Петенев, Яковлев, Цыбиков
Енисей: Герасимов - 12, Сонько - 11, Долинин - 10, Одиноков - 7, Сандерс - 6, Балашов - 5, Перевалов - 1, Степанович, Ведищев, Шлегель, Загретдинов, Близнюк

«Автодор» сегодня оказался лучшей командой. Они играли энергичнее. А мы показали себя не с лучшей стороны. Соперники бились от начала до конца, мы играли слишком мягко в защите. Во второй половине мы не пользовались тем, что на нас фолили. Играя так, побеждать в Единой лиге не получится. Жаль это повторять, но я думал, что мы станем лучше по сравнению с прошлой игрой. Будем работать над собой», — приводит слова Арсича пресс-служба «Енисея».

В следующем туре «Енисей» 23 октября сыграет на выезде с БК «Астана». В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

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