В NCAA изучают допустимость участия Егора Дёмина в составе американского университета

Российский защитник Егор Дёмин, выступающий за университет Бригама Янга (BYU) в NCAA, оказался под расследованием из-за возможных нарушений правил допустимости. Также рассматривается вопрос о допустимости другого иностранного игрока, Михайло Босковича, сообщает The Salt Lake Tribune.

Университет, в свою очередь, подтвердил своё сотрудничество с NCAA, но отказался раскрывать дополнительные детали. Представитель BYU подчеркнул, что их отдел по соблюдению правил взаимодействует с NCAA так же, как и с другими студентами-спортсменами. Сообщается, что проблема связана с любительским статусом игроков.

19-летний Дёмин заключал многолетний контракт с мадридским «Реалом», когда ему было 15 лет. В то же время серб Боскович недавно входил в профессиональную организацию в Боснии. Согласно правилам NCAA, спортсмены могут подписывать такие контракты, если компенсация не превышает «фактических и необходимых расходов» на их участие.

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