Журналист назвал один недостаток Бронни Джеймса после его лучшей предсезонной игры

Известный североамериканский журналист Скип Бэйлесс нашел лишь один недостаток у Бронни Джеймса, сына лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, после лучшей предсезонной игры новичка «озёрников», в которой они встречались с «Голден Стэйт Уорриорз» и уступили с разгромным счётом 74:132.

«Голден Стэйт Уорриорз» разгромил «Лос-Анджелес Лейкерс»… Но Бронни вышел в стартовом составе, отыграл 35 минут, набрал 17 очков, показал несколько ярких атакующих моментов… но забил всего одну из пяти трёшек и отдал одну результативную передачу.

Единственное что меня расстроило на данный момент: Бронни не всегда играет жестко», — написал Бэйлесс на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».