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Журналист назвал один недостаток Бронни Джеймса после его лучшей предсезонной игры

Журналист назвал один недостаток Бронни Джеймса после его лучшей предсезонной игры
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Известный североамериканский журналист Скип Бэйлесс нашел лишь один недостаток у Бронни Джеймса, сына лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, после лучшей предсезонной игры новичка «озёрников», в которой они встречались с «Голден Стэйт Уорриорз» и уступили с разгромным счётом 74:132.

НБА — предсезонные матчи
19 октября 2024, суббота. 05:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
132 : 74
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга - 17, Подзиемски - 16, Муди - 14, Хилд - 14, Уиггинс - 13, Джексон-Дэвис - 12, Мелтон - 9, Post - 8, Луни - 6, Пэйтон II - 4, Сантос - 4, Уотерс III - 4, Спенсер - 4, Андерсон - 3, Beekman - 2, Грин - 2, Hinson, Карри, Нокс, Rowe
Лос-Анджелес Лейкерс: Olivari - 22, James - 17, Хэйс - 7, Худ-Скифино - 6, Реддиш - 6, Льюис - 6, Traore - 6, Каслтон - 4, Расселл, Вандербилт, Дэвис, Knecht, Винсент, Колоко, Кристи, Ривз, Джеймс, Хатимура, Вуд, Murphy

«Голден Стэйт Уорриорз» разгромил «Лос-Анджелес Лейкерс»… Но Бронни вышел в стартовом составе, отыграл 35 минут, набрал 17 очков, показал несколько ярких атакующих моментов… но забил всего одну из пяти трёшек и отдал одну результативную передачу.

Единственное что меня расстроило на данный момент: Бронни не всегда играет жестко», — написал Бэйлесс на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».

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